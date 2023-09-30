موجة حرّ تجتاح المغرب رغم بدء الخريف

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تشهد أغلب مناطق المغرب موجة حرّ شديدة، ساهمت بارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى لامس 43 درجة مئوية، رغم حلول فصل الخريف.
وجرت العادة أن تكون درجات الحرارة لطيفة لهذا الوقت من العام في المغرب، إلا أن موجة الحر هذه خالفت المعتاد.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، في نشرة تحذيرية من مستوى يقظة أحمر، أن تستمر هذه الموجة إلى يوم الأحد المقبل.
ورجحت الأرصاد، أن تتجاوز درجات الحرارة المعدل الشهري العادي بين 5 إلى 8 درجات مئوية.
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