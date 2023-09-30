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موجة حرّ تجتاح المغرب رغم بدء الخريف

9/30/2023 2:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد أغلب مناطق المغرب موجة حرّ شديدة، ساهمت بارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى لامس 43 درجة مئوية، رغم حلول فصل الخريف.


وجرت العادة أن تكون درجات الحرارة لطيفة لهذا الوقت من العام في المغرب، إلا أن موجة الحر هذه خالفت المعتاد.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، في نشرة تحذيرية من مستوى يقظة أحمر، أن تستمر هذه الموجة إلى يوم الأحد المقبل.


ورجحت الأرصاد، أن تتجاوز درجات الحرارة المعدل الشهري العادي بين 5 إلى 8 درجات مئوية.


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