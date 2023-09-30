فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة إعدام الشاب محمد جبريل رمانة، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بجبل الطويل في مدينة البيرة.
وحمل فتوح في بيان صحفي، اليوم السبت، حكومة اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وقال: "تعودنا على رواية الاحتلال الكاذبة ومبرراته لعمليات الاعدام والقتل بحق المدنيين".
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على ارتكاب المزيد.
وفا
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