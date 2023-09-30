فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة إعدام الشاب محمد جبريل رمانة، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بجبل الطويل في مدينة البيرة.



وحمل فتوح في بيان صحفي، اليوم السبت، حكومة اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وقال: "تعودنا على رواية الاحتلال الكاذبة ومبرراته لعمليات الاعدام والقتل بحق المدنيين".



وأضاف أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على ارتكاب المزيد.

وفا

