في ظروف غامضة .. العثور على جثة فتاة بمصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكن أهالي قرية الحلوات التابعة لنطاق مركز شرطة الإبراهيمية بمنطقة الشرقية في مصر من العثور على جثة فتاة تدعى "رنا.ع.ع" تحت كوم قش، بعد الإبلاغ عن تغيبها منذ 3 أيام في ظروف غامضة.



وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية بداية بلاغا من أهالي قرية الحلوات يفيد بالعثور على جثة فتاة قد سبق الإبلاغ عن تغيبها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الإبراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ونقل موقع "القاهرة 24" عن أحد أهالي القرية قوله: "الفتاة يوم تغيبها كانت في طريقها للدرس ولكنها لم تعد، وتم تحرير محضر بالتغيب والأهالي أخذوا يبحثون عنها منذ ثلاثة أيام، واليوم تم العثور على جثتها تحت كوم من القش، وتم حفظ الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق".

روسيا اليوم