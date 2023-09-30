مفاجأة عن صاحب قاعة الفاجعة بالحمدانية.. لجنة التحقيق تكشف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعدما حول حريق هائل قاعة أفراح إلى جحيم في ثوان معدودة خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق ليل الثلاثاء الأربعاء، فجرت لجنة التحقيق بالحادثة المروعة مفاجآت عن صاحب القاعة المنكوبة التي راح ضحيتها 100 قتيل على الأقل.



فقد كشف المشرف على أعمال اللجنة التحقيقية بحادثة حريق زفاف الحمدانية أن صاحب قاعة الأعراس لا يمتلك إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أقيمت القاعة على أرض متجاوزة.



وقال الفريق كاظم بوهان، إن صاحب قاعة الأعراس ليست لديه إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أكد أن النتائج ستعلن خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء.



كما قال في تصريح متلفز، إن "قاعة أعراس الحمدانية أقيمت على أرض متجاوزة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.



وأضاف "فاجعة الحمدانية أصبحت نقطة شروع جديدة لإزالة المخاطر، والدولة مستنفرة جهودها للتصدي لملف إجراءات السلامة".

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