فيديو - ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في أعنف هجوم حتى الآن على خصمه اللدود، سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مشككاً مجددا في قدراته ووعيه.



وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة: "هذا الرجل لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، إذا ذهبت إلى اليسار، ستجد درجًا، ولليمين أيضا ستجد درجًا. "

وأردف ساخراً وملمحاً إلى "ضياع بايدن" : هذا الرجل غالباً ما يتفتل سائلا أين أنا؟ أين أنا؟



وسخر ترامب البالغ من العمر 77 عاما من المظهر الجسدي لبايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".

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