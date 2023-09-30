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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9/30/2023 12:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ تراجع على درجات الحرارة حيث تنخفض لتعود لمعدلاتها الاعتيادية ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا تميل للبروردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة.

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