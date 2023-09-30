تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا تميل للبروردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.