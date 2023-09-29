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مترو أنفاق جديد وتجديد قطارات السكة الحديد.. إنجازات وزارة النقل فى عهد الرئيس

9/29/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت وزارة النقل عددا كبيرا من الطرق والكباري تمثلت في المشروع القومى للطرق، وذلك على مدار السنوات الماضية، حيث كانت مشروعات النقل بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة، وكان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباها شرايين التنمية.



وشهد قطاع النقل تطويرا فى كافة المجالات، حيث شهد قطاع السكة الحديد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، ولمسه الركاب، حيث تم استيراد وتشغيل أكثر من 110 جرارات أمريكية من طراز "جينرال إلكتريك"، وكذلك حوالي 800 عربة قطارات روسية عادية ومكيفة، إضافة إلى 6 قطارات فاخرة من "تالجو" الإسبانية، فضلا عن إعادة تأهيل 172 جرارا، وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا.



وتضم قائمة الإنجازات أيضا في قطاع النقل، مترو الأنفاق والجر الكهربي، حيث تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11.52 كم وعدد 10 محطات، وكذلك 4 محطات بالمرحلة الثالثة، ومن المقرر تشغيل 6 محطات جديدة بنفس المرحلة خلال أيام.



وتم في عهد الرئيس السيسي تنفيذ افتتاح وتشغيل مشروع القطار الكهربائىLRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103 كيلومترات وعدد 19 محطة.



كما تنفذ وزارة النقل مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومترا وعدد 12 محطة.



- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة) بطول 42 كم، ومن المقرر تشغيلهما في أوائل عام 2024،
 وكذلك تم تنفيذ المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.







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