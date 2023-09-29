وداعا للطوابير.. اعرف كيفية تسديد مخالفات المرور بالبطاقة الإئتمانية

MENAFN - Youm7) يخشى معظم أصحاب السيارات الذهاب إلى وحدات المرور لإستخراج شهادات المخالفات لما يعانيه من مشقة وزحام أمام شبابيك المواظفين بوحدات المرور.

وللتسهيل على المواطنين ومساعدتهم على انهاء هذه المشقة ، أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا منعا للتكدس والزحام، نشرت النيابة على الصفحة الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمي لانفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

8 خطوات تسهل عليك سداد مخالفات المرور بالبطاقة الإئتمانية





ذكرت الإدارة علي موقعها الخطوات:

1- قم بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة، سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.



2- قم بالضغط علي "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية.

3-خدمة سداد

قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.



4-تضغط علي زر الدفع واستمرار .





5-أكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها .

6- اضغط على" إرسال الطلب" و ستظهر لك تفاصيل السداد.



7- ستظهر لك رسالة للتأكيد علي الدفع الالكتروني تنص علي الآتي: "سوف يتم تحويلك إلي صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق"، في حالة اختياره، اضغط علي "موافق"، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، وقم بالضغط علي "استمرار".

8-اكتب تفاصيل البطاقة االئتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.







