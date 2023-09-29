Saturday, 30 September 2023 08:31 GMT

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موسم الدراسة

9/29/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Youm7) تعزز قوات الشرطة
اليوم السبت، من تواجدها بمحيط المدارس، لتأمين دخول وخروج الطلاب منها، مع تأمين المسارات والطرق المؤدية إليها.



وحرصت أجهزة الأمن على تواجد تمركزات أمنية بمحيط المدارس، وربطها بأقوال أمنية متحركة على مدار اليوم، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مأمورى أقسام ومراكز الشرطة ومسئولى المدارس لتلقى أية بلاغات وسرعة التعامل معها.



وتشارك الشرطة النسائية فى عملية التأمين، ومكافحة جرائم التحرش ومضايقات الفتيات، لاسيما بمحيط مدارس البنات.



وتعزز قوات الشرطة من إجراءاتها فى وقت الذروة لمنع التكدسات المرورية خاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس.







MENAFN29092023000132011024ID1107168392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث