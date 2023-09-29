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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط الضفة الغربية المحتلة

9/29/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد الشاب الفلسطينى محمد جبريل رمانة، الجمعة، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "جبل الطويل" بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب سيارة قرب مستوطنة "بساجوت" المُقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة "البيرة"، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لسيارة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المُستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

ومنع جيش الاحتلال طاقمًا للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية الليلة.



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