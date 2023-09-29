وزير التجارة الجزائرى يبحث مع نظيره الأوغندى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أوغندا، على رأس وفد هام من رجال الأعمال الجزائريين، حسبما أفادت وزارة التجارة الجزائرية في بيان.

وأوضح البيان، أن وزير التجارة الجزائري أكد التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأضاف أن تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة كامبالا، وتنصيب مجلس رجال أعمال للبلدين سيشكل فرصة هامة لتوطيد العلاقات بين الجزائر وأوغندا والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التي سطرها قائدا البلدين.

من جانبه، أكد مويبيسا أن بلاده ستعمل على توفير البيئة الملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمارات الجزائرية في أوغندا، مضيفا أن أبواب السوق الأوغندية مفتوحة أمام المتعاملين الجزائريين و أن بلاده تتطلع أن تكون المنتجات الجزائرية متواجدة بها بقوة.

وحضر هذا اللقاء رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (يضم أرباب العمل في القطاعين العام والخاص) كمال مولى، والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين الزاوي.



