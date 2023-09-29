البنك الأوروبى للاستثمار يؤكد مواصلة مساندة تونس فى تنفيذ برامج التعاون المشتركة

(MENAFN
- Youm7) أكّد مدير مكتب البنك الأوروبى للاستثمار فى تونس، جون لوك روفيرولت، الجمعة، التزام البنك بمواصلة مساندة تونس لتنفيذ برامج التعاون المشتركة؛ لاسيما على مستوى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والاستثمار في البنية التحتيّة والأمن الغذائي والانتقال الطّاقي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، والتي أكدت الحرص على تكثيف العمل المشترك في المرحلة القادمة لدفع هذا التعاون والتسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على مستوى التنفيذ لتحقيق الأهداف المرسومة في الآجال المحددة، وفق ما نشرته الإذاعة التونسية.
وتطرق الطرفان، إلى مدى تقدّم برامج التّعاون المشترك بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.
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