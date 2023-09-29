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البنك الأوروبى للاستثمار يؤكد مواصلة مساندة تونس فى تنفيذ برامج التعاون المشتركة

9/29/2023 11:30:13 PM
(MENAFN- Youm7) أكّد مدير مكتب البنك الأوروبى للاستثمار فى تونس، جون لوك روفيرولت، الجمعة، التزام البنك بمواصلة مساندة تونس لتنفيذ برامج التعاون المشتركة؛ لاسيما على مستوى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والاستثمار في البنية التحتيّة والأمن الغذائي والانتقال الطّاقي.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، والتي أكدت الحرص على تكثيف العمل المشترك في المرحلة القادمة لدفع هذا التعاون والتسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على مستوى التنفيذ لتحقيق الأهداف المرسومة في الآجال المحددة، وفق ما نشرته الإذاعة التونسية.



وتطرق الطرفان، إلى مدى تقدّم برامج التّعاون المشترك بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.







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