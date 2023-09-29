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بعد إعلان بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.. تعرف على تفاصيل البرامج

9/29/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Youm7) بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة،
عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية خلال أيام،والتى تُعد أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية،
ينشر" اليوم السابع" تفاصيل البرامج الدراسية التى من المقرر أن ينطلق بها الدراسة :-



وتتكون البرامج الدراسية التى سوف يتم بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الدولية تضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، ومنها برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاى جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان.



وتشمل البرامج أيضًا، برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطرى فى طب وجراحة الحيوانات الأليفة المعتمد، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبرانى، والبرنامج المتكامل الدولى لطب الفم والأسنان، وبرامج بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير المهنى فى القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير فى اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير فى اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير فى علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة ادنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير فى زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.









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