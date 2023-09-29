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أسهل طريقة لاستخدام المحفظة النقدية للكارت الذكى بالمترو.. تفاصيل

9/29/2023 11:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) توفر إدارة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، نظام المحفظة النقدية لتذاكر للكارت الذكى، وذلك للتسهيل علي الركاب فى الحصول على التذاكر ومنع التزاحم أمام مكاتب التذاكر، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..


1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنيها لأول مرة).
2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .
3. الكارت لحاملة ( بدون أسم ) يمكن استخدامه لأكثر من شخص.
4. استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .
5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .
6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة.



المحفظة النقدية للمترو



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