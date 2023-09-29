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طلاب العلاج الطبيعى والآثار يجرون الكشف الطبى بمستشفى جامعة القاهرة اليوم

9/29/2023 11:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل جامعة القاهر ، أعمال إجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب.




ويجرى طلاب كليتى العلاج الطبيعى والآثار المستجدين والمقبولين بجامعة القاهرة ، السبت المقبل 30 سبتمبر الكشف الطبى.




ويؤدى الطلاب الكشف الطبى فى
مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة بوجود مجموعة من الأطباء المتميزين.



وكان الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد أكد أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.



كما أوضح الدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة .





كما تم تحديد وم 1 أكتوبر لطلاب كلية تربية للطفولة المبكرة من حرف أ إلى حرف غ، ويوم 2 أكتوبر للطلاب من حرف ف إلى حرف ي. كما تم تحديد يومي 3 و 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب، وأيام 5 و 8 و 9 أكتوبر لطلاب كليتي الحقوق، وأيام 10 و 11 و 12 أكتوبر لطلاب كلية التجارة.











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