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تفاصيل استعدادات جامعة حلوان لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/204

9/29/2023 11:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل بإجراءات مكثفة، تزامنا مع انطلاق
العام الجامعي الجديد اليوم السبت، حيث تستعد الجامعة في جميع القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون اى تحديات أو معوقات.

وفيما يلى أبرز استعدادت جامعة حلوان للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 : -



1-
إعداد الجداول الدراسية وسرعة إعلانها على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.



2- تنظيم أسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها بإشراك الطلاب القدامى، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

3- توجيه العمداء بإعداد جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب للالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.



4 - تولى الجامعة
أهمية كبرى بالأنشطة الطلابية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة، نظرا لأهميتها ودورها فى دعم الطلاب وبناء شخصياتهم فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية بدور الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب.



5- الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها.



وكانت جامعة حلوان أعلنت رفعت حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من بوابات الدخول وصولا إلى المدرجات والقاعات الدراسية، حيث حرصت الجامعة على تطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.



هذا وتقوم جامعة حلوان خلال هذه الفترة بمتابعة أعمال إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم مع بداية العام الدراسي الجديد.









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