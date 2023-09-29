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إيطاليا تؤكد تنفيذ مهمة بحرية مع دول شمال أفريقيا للتصدى لظاهرة الهجرة

9/29/2023 11:30:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة إصرار بلادها على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، للتصدي لظاهرة الهجرة.



وقالت "ميلوني" - في تصريحات صحفية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر (Med9) المنعقد الجمعة في مالطا، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "إننا نصر على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، للتصدي لظاهرة الهجرة".



وأضافت أن الجزء الثالث من مهمة (صوفيا) الأوروبية في المتوسط لإنقاذ المهاجرين المهددين بالغرق، لم يتم تنفيذها أبداً، لأن الجزء الأول كان عامل جذب للمهاجرين، وقد تم إلغاؤها.



وتابعت رئيسة الحكومة الإيطالية "هناك رغبة بمعالجة قضية المهاجرين بشكل جدي، النهج قائم بالفعل، لقد طرحت القضية والحلول التي كنت أحددها دائما بشكل واضح، وقد جرى النقاش حول هذا الأمر ولمست تقاربا بين هذه الدول، التي تشاطر القضية بالكامل".



وفي السياق، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية الحاجة إلى استئناف شراكة بلادها مع تونس بقوة، الأمر الذي يعطي إشارات مهمة للغاية للتعاون، مبينةً أن هذه الشراكة نموذج يمكن استخدامه مع دول أخرى في شمال أفريقيا.







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