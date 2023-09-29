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رئيس الوزراء اليونانى والرئيس الفرنسى يبحثان آخر التطورات فى أوكرانيا

9/29/2023 11:30:06 PM
(MENAFN- Youm7) ناقش رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، آخر التطورات في أوكرانيا والحرب المستمرة مع روسيا منذ فبراير 2022.



وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن ميتسوتاكيس وماكرون بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في غرناطة، وتحديدًا في 5 و6 أكتوبر.



وأفادت مصادر في الحكومة اليونانية بأن ميتسوتاكيس أبلغ ماكرون أن اليونان "ستظل متسقة" في سياستها المتعلقة بحراسة حدودها، مضيفًا أن تعاون الدول الأعضاء ضروري لمنع المغادرة من دول ثالثة وتثبيط شبكات المهربين عن وضع الأشخاص على متن قوارب.



يأتي هذا على هامش اجتماعات قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تنعقد حاليًا في فاليتا بمالطا، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.







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