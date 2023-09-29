رئيس الوزراء اليونانى والرئيس الفرنسى يبحثان آخر التطورات فى أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) ناقش رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، آخر التطورات في أوكرانيا والحرب المستمرة مع روسيا منذ فبراير 2022.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن ميتسوتاكيس وماكرون بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في غرناطة، وتحديدًا في 5 و6 أكتوبر.
وأفادت مصادر في الحكومة اليونانية بأن ميتسوتاكيس أبلغ ماكرون أن اليونان "ستظل متسقة" في سياستها المتعلقة بحراسة حدودها، مضيفًا أن تعاون الدول الأعضاء ضروري لمنع المغادرة من دول ثالثة وتثبيط شبكات المهربين عن وضع الأشخاص على متن قوارب.
يأتي هذا على هامش اجتماعات قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تنعقد حاليًا في فاليتا بمالطا، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.
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