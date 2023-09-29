الجيش البولندى يعتزم إنشاء قاعدة انتشار دائم للواء مدرع أمريكى فى جنوب غرب البلاد

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ميندرالا قوله: "من المخطط تهيئة الظروف للنشر الدائم للواء مدرع. وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة وتعتبر أولوية. سيكون هذا معسكرا قائما على بنية تحتية دائمة مصممة لاستيعاب 4.8 آلاف عسكري".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف "الناتو" سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".

ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".

ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه المناورات، في "العمل على محاولة صد عدوان روسي موجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من عملية تظهر لروسيا استعداد الحلف للحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجرى فى ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.

وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف.