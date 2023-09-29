الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الدورى

MENAFN - Youm7) يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهل المقرر لها الاحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وكان إيهاب جلال قد منح لاعبيه راحة أمس الجمعة من التدريبات عقب الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

وحصد فريقالإسماعيلىأول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساءالخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.