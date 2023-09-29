الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الدورى

(MENAFN
- Youm7) يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهل المقرر لها الاحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.
وكان إيهاب جلال قد منح لاعبيه راحة أمس الجمعة من التدريبات عقب الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.
وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.
وحصد فريق
الإسماعيلى
أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء
الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.
افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.
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