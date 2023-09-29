موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يواصل فريق مودرن
فيوتشر
رحلته الأفريقية
بمواجهة فريق سينجيدا التنزاني فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب ستاد السلام.
موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية
يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا التنزانى فى الخامسة مساء غداً الأحد، فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.
الموسم الثانى لفيوتشر بالكونفدرالية
ويخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.
الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الافريقية
أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني في المركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقية.
نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وسينجيدا التنزانى
تلقى فريق
الهزيمة أمام فريق سينيجيدا يونايتد التنزاني، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الاحد الماضى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وحل فيوتشر ضيفا على فريق سينيجيدا، في المباراة التي أقيمت على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.
سجل هدف فوز فريق سينيجيدا لاعبه لوبويا في الدقيقة 52 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمود جنش.
MENAFN29092023000132011024ID1107168374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.