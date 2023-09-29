موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يواصل فريق مودرنفيوتشررحلته الأفريقيةبمواجهة فريق سينجيدا التنزاني فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب ستاد السلام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية

يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا التنزانى فى الخامسة مساء غداً الأحد، فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

الموسم الثانى لفيوتشر بالكونفدرالية

ويخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الافريقية

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني في المركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وسينجيدا التنزانى

تلقى فريق

الهزيمة أمام فريق سينيجيدا يونايتد التنزاني، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الاحد الماضى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحل فيوتشر ضيفا على فريق سينيجيدا، في المباراة التي أقيمت على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

سجل هدف فوز فريق سينيجيدا لاعبه لوبويا في الدقيقة 52 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمود جنش.