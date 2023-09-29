5 معلومات عن مباراة الزمالك وأرتا سولار فى إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) تنتظرجماهير نادى الزمالك مواجهة الفريق الأبيض وأرتا سولار الجيبوتى المقرر لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مواجهة غاية في الأهمية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات

إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فرص الزمالك في الصعود إلى المجموعات

يحتاج الفريق الأبيض للفوز

بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل

لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

وعقد لاعبو الزمالك العزم على تعويض خسارة لقاء الذهاب وتخطى عقبة أرتا سولار

فى لقاء العودة بعد ظهورهم بأداء غير

جيد فى مباراة الذهاب لم يرتقِ لطموح جماهير القلعة البيضاء التى تنتظر

منهم الكثير

فى ظل فقدان البطولات الموسم الماضى،وتراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وتحدث

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مع اللاعبين مؤكداً لهم أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.







تعليمات أوسوريو للاعبى الزمالك

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.

من جانبه ، طالب مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق

اللاعبين

بالتركيز و العمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور

وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب .

وأكد

عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة و اسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمد عبد الغنى،محمد طارق،حمزة المثلوثى،أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسى،مصطفى شلبى،أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداى، خط الهجوم: سيف الجزيرى.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأرتا سولار

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق

في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

على الجانب الأخر ، تدخل كتيبة أرتا سولار

المباراة بتحدى جديد تجت شعار كتابة تاريخ

للكرة الجيبوتية ،حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والصعود لدور المجموعات خاصة أن لديهم أكثر

من فرصة لاستكمال المفاجأة.