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طارق العشرى يهدد المقصرين فى الاتحاد السكندرى بعد السقوط أمام الإسماعيلى

9/29/2023 11:30:01 PM
(MENAFN- Youm7) هدد طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى اللاعبين المقصرين في الفريق بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.
وعنف العشرى لاعبيه بعد مباراة الإسماعيلى بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في اللقاء وكلفتهم خسارة المباراة، مؤكداً عليهم أن هذه الأمور لن يقبل بها في الفريق،خاصة أن هدفه المنافسة على التواجد في المربع الذهبى بدورى نايل.
وتفهم لاعبو الاتحاد السكندرى تعليمات طارق العشرى ووعدوه بتحسين النتائج في الفترة المقبلة وتعويض الخسارة التي تعرضوا لها أمام الدراويش في الجولة الثانية من دورى نايل.
وحصد فريق
الإسماعيلى
أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو
للاتحاد السكندرى
في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.


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