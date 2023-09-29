جيش الاحتلال يصيب شابين فلسطينيين بالرصاص ويعتقلهما في مدينة (البيرة) بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 - 9 (كونا)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابين فلسطينيين أصيبا مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي مدينة (البيرة) وسط الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة بإصابة مواطن بجروح خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الفلسطيني ان جيش الاحتلال أطلق النار على مركبة فلسطينية بالقرب من مستوطنة (بسغوت) وتوجهت طواقمه الى الموقع وتم منعها من تقديم الاسعاف للشابين المصابين ومن ثم قام جيش الاحتلال باعتقالهما. (النهاية)
ن ق / م م ج
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