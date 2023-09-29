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جيش الاحتلال يصيب شابين فلسطينيين بالرصاص ويعتقلهما في مدينة (البيرة) بالضفة الغربية

9/29/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 - 9 (كونا)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابين فلسطينيين أصيبا مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي مدينة (البيرة) وسط الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة بإصابة مواطن بجروح خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الفلسطيني ان جيش الاحتلال أطلق النار على مركبة فلسطينية بالقرب من مستوطنة (بسغوت) وتوجهت طواقمه الى الموقع وتم منعها من تقديم الاسعاف للشابين المصابين ومن ثم قام جيش الاحتلال باعتقالهما. (النهاية)

ن ق / م م ج




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