دوري زين للقدم.. كاظمة يتغلب على الجهراء بهدفين لهدف ويحقق أول انتصار له في الموسم (2023 - 2024)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- تغلب فريق نادي كاظمة اليوم الجمعة على نظيره الجهراء بهدفين لهدف ليحقق أول انتصار له ضمن منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) الموسم (2023 - 2024).
وافتتح الجهراء المباراة التي أقيمت على ملعب نادي اليرموك بهدف محترفه بيترو في الدقيقة السادسة إلا أن كاظمة اقتنص نقاطها الثلاث بهدفي سيلفا في الدقيقة الـ68 وميشيل ميلاد في الدقيقة الـ93.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى النقطة الرابعة يشغل بها المركز الخامس مؤقتا في حين بقي الجهراء في المركز الأخير بلا نقاط.
وتختتم الجولة غدا السبت بمواجهة القادسية والفحيحيل ولقاء النصر مع الشباب. (النهاية)
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