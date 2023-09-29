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دوري زين للقدم.. كاظمة يتغلب على الجهراء بهدفين لهدف ويحقق أول انتصار له في الموسم (2023 - 2024)

9/29/2023 11:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- تغلب فريق نادي كاظمة اليوم الجمعة على نظيره الجهراء بهدفين لهدف ليحقق أول انتصار له ضمن منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) الموسم (2023 - 2024).
وافتتح الجهراء المباراة التي أقيمت على ملعب نادي اليرموك بهدف محترفه بيترو في الدقيقة السادسة إلا أن كاظمة اقتنص نقاطها الثلاث بهدفي سيلفا في الدقيقة الـ68 وميشيل ميلاد في الدقيقة الـ93.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى النقطة الرابعة يشغل بها المركز الخامس مؤقتا في حين بقي الجهراء في المركز الأخير بلا نقاط.
وتختتم الجولة غدا السبت بمواجهة القادسية والفحيحيل ولقاء النصر مع الشباب. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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