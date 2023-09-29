البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 29 - 9 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الجمعة عن إدانتها للتفجيرين "الإرهابيين" اللذين وقعا في باكستان مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف و"الإرهاب".
وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع جمهورية باكستان معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل "الإرهابي الآثم".
واعلنت الشرطة الباكستانية في وقت سابق اليوم مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
ويأتي الهجوم في اليوم نفسه الذي لقي فيه 52 شخصا حتفهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار انتحاري استهدف موكبا دينيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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