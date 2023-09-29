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البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين في باكستان

9/29/2023 11:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 29 - 9 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الجمعة عن إدانتها للتفجيرين "الإرهابيين" اللذين وقعا في باكستان مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف و"الإرهاب".
وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع جمهورية باكستان معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل "الإرهابي الآثم".
واعلنت الشرطة الباكستانية في وقت سابق اليوم مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
ويأتي الهجوم في اليوم نفسه الذي لقي فيه 52 شخصا حتفهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار انتحاري استهدف موكبا دينيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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