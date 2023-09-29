مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 9 (كونا) -- أفشلت مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين اليوم الجمعة مشروع قانون قصير الأمد في مجلس النواب الأمريكي لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهر وتزيد هذه الخطوة من احتمال إغلاق الحكومة في الأول من الشهر المقبل بسب غياب التمويل.
وانضم 21 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة التشريع ليصل العدد النهائي إلى 198 صوتا مقابل معارضة 232 نائبا وهو ما يمثل "هزيمة كبيرة ومحرجة" لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.
ويكثف مكارثي منذ أيام مفاوضاته مع مجموعة المحافظين الذين يرفضون تمويل الحكومة دون تمرير مجموعة من الاقتطاعات على الانفاق كما يرفضون تقديم مزيد من الأموال لمساعدة أوكرانيا لمواجهة "العملية العسكرية" الروسية.
وقد تضمن مشروع القانون الذي قدمه مكارثي تخفيضات في الإنفاق لكن يبدو أنها لم تكن كافية لإقناع النواب المحافظين.
بالتزامن مع ذلك يواصل مجلس الشيوخ العمل على مشروع اتفاق تم التوافق عليه من قبل الحزبين لكن مكارثي أعلن أن المشروع لن يمرر في مجلس النواب.
ويتضمن مشروع الانفاق المؤقت الذي يعمل عليه مجلس الشيوخ أموالا موجهة لأوكرانيا وهو ما يحكم عليه بالرفض مسبقا من قبل المحافظين الذين لا يريدون تخصيص مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.
وقد بدأ الأمريكيون العد العكسي لإغلاق حكومتهم حيث ينتهي التمويل الحالي في ال 30 من الشهر الجاري وهو ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع بعض العمال في عطلة إجبارية من دون راتب بينما يواصل بقية العمال بمن فيهم القوات المسلحة المدوامة لكن دون أن يحصلوا على رواتبهم. (النهاية)
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