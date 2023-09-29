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مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

9/29/2023 11:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 9 (كونا) -- أفشلت مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين اليوم الجمعة مشروع قانون قصير الأمد في مجلس النواب الأمريكي لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهر وتزيد هذه الخطوة من احتمال إغلاق الحكومة في الأول من الشهر المقبل بسب غياب التمويل.
وانضم 21 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة التشريع ليصل العدد النهائي إلى 198 صوتا مقابل معارضة 232 نائبا وهو ما يمثل "هزيمة كبيرة ومحرجة" لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.
ويكثف مكارثي منذ أيام مفاوضاته مع مجموعة المحافظين الذين يرفضون تمويل الحكومة دون تمرير مجموعة من الاقتطاعات على الانفاق كما يرفضون تقديم مزيد من الأموال لمساعدة أوكرانيا لمواجهة "العملية العسكرية" الروسية.
وقد تضمن مشروع القانون الذي قدمه مكارثي تخفيضات في الإنفاق لكن يبدو أنها لم تكن كافية لإقناع النواب المحافظين.
بالتزامن مع ذلك يواصل مجلس الشيوخ العمل على مشروع اتفاق تم التوافق عليه من قبل الحزبين لكن مكارثي أعلن أن المشروع لن يمرر في مجلس النواب.
ويتضمن مشروع الانفاق المؤقت الذي يعمل عليه مجلس الشيوخ أموالا موجهة لأوكرانيا وهو ما يحكم عليه بالرفض مسبقا من قبل المحافظين الذين لا يريدون تخصيص مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.
وقد بدأ الأمريكيون العد العكسي لإغلاق حكومتهم حيث ينتهي التمويل الحالي في ال 30 من الشهر الجاري وهو ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع بعض العمال في عطلة إجبارية من دون راتب بينما يواصل بقية العمال بمن فيهم القوات المسلحة المدوامة لكن دون أن يحصلوا على رواتبهم. (النهاية)

ع س ج / ه س ص




MENAFN29092023000071011013ID1107168367

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