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الدوري الألماني.. (دورتموند) يفوز على (هوفنهايم) ضمن منافسات المرحلة ال 6

9/29/2023 11:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 29 - 9 (كونا) -- فاز فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم الجمعة على نظيره (هوفنهايم) بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة ال 6 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح فريق (دورتموند) التسجيل في الدقيقة ال 18 من المباراة عبر نيكلاس فولكروغ ولكن فريق (هوفنهايم) تمكن في الدقيقة ال 25 من تعديل النتيجة عبر أندريه كراماريش.
وفي الدقيقة ال 45 أحرز ماركو رويس الهدف الثاني لفريق (دورتموند).
وفي الوقت بدل الضائع عزز يوليان ريرسون تقدم (دورتموند) بهدف ثالث.
ووفق هذه النتيجة يصعد الفريق الأصفر إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 14 نقطة لغاية استكمال مباريات الأسبوع غدا وبعد غد. (النهاية)

ع ن ج / م م ج



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