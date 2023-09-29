الدوري الألماني.. (دورتموند) يفوز على (هوفنهايم) ضمن منافسات المرحلة ال 6

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 29 - 9 (كونا) -- فاز فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم الجمعة على نظيره (هوفنهايم) بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة ال 6 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح فريق (دورتموند) التسجيل في الدقيقة ال 18 من المباراة عبر نيكلاس فولكروغ ولكن فريق (هوفنهايم) تمكن في الدقيقة ال 25 من تعديل النتيجة عبر أندريه كراماريش.
وفي الدقيقة ال 45 أحرز ماركو رويس الهدف الثاني لفريق (دورتموند).
وفي الوقت بدل الضائع عزز يوليان ريرسون تقدم (دورتموند) بهدف ثالث.
ووفق هذه النتيجة يصعد الفريق الأصفر إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 14 نقطة لغاية استكمال مباريات الأسبوع غدا وبعد غد. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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