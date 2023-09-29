دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يفوز على (الشباب) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 9 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الشباب) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (2-0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وأحرز (الهلال) هدفه الأول عن طريق لاعبه كوليبالي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني فيما سجل الهدف الثاني النجم الكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة 76.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز (النصر) على نظيره (الطائي) بنتيجة (2-1) على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة (حائل) فيما تعادل (الاتحاد) مع (الفيحاء) بدون أهداف على ملعب (أستاد الملك فهد الدولي) بالرياض. (النهاية)
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