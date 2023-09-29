Saturday, 30 September 2023 08:29 GMT

دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يفوز على (الشباب) بهدفين نظيفين

9/29/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 9 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الشباب) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (2-0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وأحرز (الهلال) هدفه الأول عن طريق لاعبه كوليبالي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني فيما سجل الهدف الثاني النجم الكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة 76.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز (النصر) على نظيره (الطائي) بنتيجة (2-1) على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة (حائل) فيما تعادل (الاتحاد) مع (الفيحاء) بدون أهداف على ملعب (أستاد الملك فهد الدولي) بالرياض. (النهاية)

ع س ط / م م ج




MENAFN29092023000071011013ID1107168365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث