مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري بمقهى شعبي في (مقديشو)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمديرية (هولوداغ) في العاصمة (مقديشو).
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن متحدث باسم الشرطة صادق آدم قوله لوسائل الاعلام "إن ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم (القاعدة) تسعى لتنفيذ مثل هذه الهجمات الارهابية الجبانة لاراقة دماء الشعب الصومالي".
ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل. (النهاية)
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