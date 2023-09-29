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مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري بمقهى شعبي في (مقديشو)

9/29/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمديرية (هولوداغ) في العاصمة (مقديشو).
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن متحدث باسم الشرطة صادق آدم قوله لوسائل الاعلام "إن ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم (القاعدة) تسعى لتنفيذ مثل هذه الهجمات الارهابية الجبانة لاراقة دماء الشعب الصومالي".
ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل. (النهاية)

ا س م / ر ج



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