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(برشلونة) يهزم (إشبيلية) بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

9/29/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 9 (كونا) -- اعتلى (برشلونة) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على منافسه (إشبيلية) بهدف دون رد اليوم الخميس في مستهل منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.
وجاء هدف الفوز بنيران صديقة حيث وضع سيرخيو راموس الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (لويس كامبانيس الأولمبي).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة متقدما بفارق نقطة على (جيرونا) الثاني ونقطتين أمام (ريال مدريد) الثالث فيما تجمد رصيد (إشبيلية) عند سبع نقاط في المركز 12 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل (ريال مدريد) ضيفا على (جيرونا) ويلعب (أتلتيك بلباو) الرابع ضد (ريال سوسيداد) السادس غدا السبت فيما يلعب (أتلتيكو مدريد) الخامس ضد (قادش) التاسع يوم الأحد المقبل. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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