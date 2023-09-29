(برشلونة) يهزم (إشبيلية) بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 9 (كونا) -- اعتلى (برشلونة) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على منافسه (إشبيلية) بهدف دون رد اليوم الخميس في مستهل منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.
وجاء هدف الفوز بنيران صديقة حيث وضع سيرخيو راموس الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (لويس كامبانيس الأولمبي).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة متقدما بفارق نقطة على (جيرونا) الثاني ونقطتين أمام (ريال مدريد) الثالث فيما تجمد رصيد (إشبيلية) عند سبع نقاط في المركز 12 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل (ريال مدريد) ضيفا على (جيرونا) ويلعب (أتلتيك بلباو) الرابع ضد (ريال سوسيداد) السادس غدا السبت فيما يلعب (أتلتيكو مدريد) الخامس ضد (قادش) التاسع يوم الأحد المقبل. (النهاية)
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