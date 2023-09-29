مجلس الأمن يدين الهجوم التصعيدي للحوثي على قوة دفاع البحرين جنوبي السعودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 9 (كونا) -- دان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" اليوم الجمعة الهجوم "التصعيدي المروع" الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة هجومية على الحدود الجنوبية للسعودية والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
واعتبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي الهجوم "تهديدا خطيرا" لعملية السلام والاستقرار الإقليمي في اليمن فيما دعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات "الإرهابية" واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وشدد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني وجددوا الإعراب عن قلقهم بشأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في السعودية.
وأكد الأعضاء الحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وجدد البيان أيضا دعم مجلس الأمن لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية والجامعة بقيادة وملكية يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلن (تحالف دعم الشرعية في اليمن) الاثنين الماضي استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين في عمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية فيما أعلنت قوة دفاع البحرين لاحقا عن استشهاد الملازم أول حمد الكبيسي والوكيل أول آدم سالم متأثرين بإصابتهما نتيجة الهجوم ذاته. (النهاية)
ع س ت / م م ج
MENAFN29092023000071011013ID1107168362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.