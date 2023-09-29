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مجلس الأمن يدين الهجوم التصعيدي للحوثي على قوة دفاع البحرين جنوبي السعودية

9/29/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 9 (كونا) -- دان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" اليوم الجمعة الهجوم "التصعيدي المروع" الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة هجومية على الحدود الجنوبية للسعودية والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
واعتبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي الهجوم "تهديدا خطيرا" لعملية السلام والاستقرار الإقليمي في اليمن فيما دعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات "الإرهابية" واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وشدد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني وجددوا الإعراب عن قلقهم بشأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في السعودية.
وأكد الأعضاء الحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وجدد البيان أيضا دعم مجلس الأمن لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية والجامعة بقيادة وملكية يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلن (تحالف دعم الشرعية في اليمن) الاثنين الماضي استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين في عمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية فيما أعلنت قوة دفاع البحرين لاحقا عن استشهاد الملازم أول حمد الكبيسي والوكيل أول آدم سالم متأثرين بإصابتهما نتيجة الهجوم ذاته. (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN29092023000071011013ID1107168362

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