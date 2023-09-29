موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - السلطات المحلية في ولاية نيويورك الامريكية تعلن حالة الطوارئ جراء هطول أمطار غزيرة نجم عنها فيضانات اجتاحت أحياء الولاية وتسببت في تعطل خدمة النقل العام وتوقف حركة الطيران الجوي جزئيا.
المنامة - القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن استشهاد الملازم أول حمد الكبيسي وهو أحد ضحايا الهجوم العدائي الحوثي الغادر على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي.
إسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
واشنطن - مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين تفشل مشروع قانون قصير الأمد في مجلس النواب الأمريكي لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهر في خطوة تزيد من احتمال إغلاق الحكومة في الأول من الشهر المقبل بسبب غياب التمويل.
القاهرة - الشرطة الصومالية تعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمديرية (هولوداغ) في العاصمة (مقديشو). (النهاية) ر ج
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