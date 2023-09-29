موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - السلطات المحلية في ولاية نيويورك الامريكية تعلن حالة الطوارئ جراء هطول أمطار غزيرة نجم عنها فيضانات اجتاحت أحياء الولاية وتسببت في تعطل خدمة النقل العام وتوقف حركة الطيران الجوي جزئيا.

المنامة - القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن استشهاد الملازم أول حمد الكبيسي وهو أحد ضحايا الهجوم العدائي الحوثي الغادر على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي.

إسلام أباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.

واشنطن - مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين تفشل مشروع قانون قصير الأمد في مجلس النواب الأمريكي لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهر في خطوة تزيد من احتمال إغلاق الحكومة في الأول من الشهر المقبل بسبب غياب التمويل.

القاهرة - الشرطة الصومالية تعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمديرية (هولوداغ) في العاصمة (مقديشو). (النهاية) ر ج