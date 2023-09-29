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استشهاد فلسطيني وإصابة اخر برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

9/29/2023 11:29:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 30 أيلول(بترا) - استشهد المواطن الفلسطيني محمد جبريل رمانة، مساء اليوم الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة .
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.
--(بترا)
م . ف/ح أ
29/09/2023 23:29:47

MENAFN29092023000117011021ID1107168360

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