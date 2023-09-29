استشهاد فلسطيني وإصابة اخر برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 أيلول(بترا) - استشهد المواطن الفلسطيني محمد جبريل رمانة، مساء اليوم الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة .
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.
--(بترا)
م . ف/ح أ
29/09/2023 23:29:47
MENAFN29092023000117011021ID1107168360
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