انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 أيلول(بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، باستثناء مؤشر واحد، ولم تتمكن من تعويض خسائرها التي تكررت خلال الأيام الماضية.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 158 نقطة ليغلق على 33507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 18 نقطة ليصل الى 13219 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 11 نقطة ليستقر عند 4288 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 7 نقاط ليغلق عند 1787 نقطة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، كان اغلق مؤشر (داو جونز) عند 33963 نقطة ومؤشر (نازداك) عند 13211 نقطة ومؤشر (أسبي500) عند 4320 نقطة ومؤشر ({رسل2000) عند 1776 نقطة.
الى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) اليوم الجمعة، عند 91 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ح أ
29/09/2023 23:18:45
MENAFN29092023000117011021ID1107168359
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