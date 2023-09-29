قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمقهى في العاصمة الصومالية مقديشو
التاريخ
9/29/2023 11:29:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول(بترا)- فجر انتحاري نفسه، اليوم الجمعة، في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق آدم دوديشو، إن "انتحارياً فجر نفسه عند الساعة الرابعة مساءً في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، وإصابة 6 آخرين" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) .
وغالبا ما تنفذ مليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
29/09/2023 21:49:12
MENAFN29092023000117011021ID1107168357
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