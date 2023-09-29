Saturday, 30 September 2023 08:28 GMT

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمقهى في العاصمة الصومالية مقديشو

9/29/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)- فجر انتحاري نفسه، اليوم الجمعة، في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق آدم دوديشو، إن "انتحارياً فجر نفسه عند الساعة الرابعة مساءً في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، وإصابة 6 آخرين" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) .
وغالبا ما تنفذ مليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
29/09/2023 21:49:12

MENAFN29092023000117011021ID1107168357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث