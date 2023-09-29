قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمقهى في العاصمة الصومالية مقديشو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)- فجر انتحاري نفسه، اليوم الجمعة، في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق آدم دوديشو، إن "انتحارياً فجر نفسه عند الساعة الرابعة مساءً في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، وإصابة 6 آخرين" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) .

وغالبا ما تنفذ مليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

29/09/2023 21:49:12