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مسرحية يوم عاصم جداً على المسرح العائم.. قريباً

9/29/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، لتقديم العرض المسرحي "يوم عاصم جدا" ضمن خطة البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج خالد جلال ، والعرض من إخراج عمرو حسان ، وذلك خلال الأيام المقبلة ، والعرض بطولة مصطفى منصور وهايدي رفعت ومجدي البحيري وشريهان شاذلي وسلوى عزب ومحمد بطاوي وآيه خلف ومازن المونتي ومصطفى بهنسي بالاشتراك مع أحمد هيثم ومريم ابو طالب ومحمد صبري.



العرض ديكور محمد فتحي ، ملابس مها عبد الرحمن ، إضاءة عز حلمي ، موسيقى وألحان حازم الكفراوي ، مكياج أمل حسام ، استعراضات حسن شحاته ، أشعار وتأليف أيمن النمر ، فوتوغرافيا وتصميم دعاية خالد مهيب ، فريق الإخراج امل نور الدين وأحمد لطفي وأحمد هيثم ، مخرجان
منفذان أمي على ماهر وعمر لطفي .



تعد المسرحية هي ثاني تجربة للمخرج عمرو حسان بالبيت الفني للمسرح ، حيث قدم من قبل مسرحية الحادثة علي مسرح الغد وحققت نجاحاً جماهرياً كبيرا

، تدور أحداثها حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان .











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