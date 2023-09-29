عازف الجيتار وحيد سيف يلتقى جمهور الأردن بحفل موسيقى.. الليلة

MENAFN - Youm7) يحيي عازف الجيتار وحيد ممدوح ، مساء اليوم السبت، أولى حفلاته بالأردن والتي تقام تحت رعاية مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمسرح المدرج الروماني، في تمام السابعة مساء بتوقيت الأردن، الحفل يقام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وأكد وحيد ممدوح أنه سعيد بتقديم هذا الحفل الضخم في بلده الأردن والتي يعود لها لتقديم العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات التي سيقوم بتقديمها مابين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليح ومن الشام، وذلك على اكبر مسرح بالعاصمة عمان والذي يقع في وسط البلد، خاصة وأن الحفل الاخير الذي قدمه كان منذ ما يقرب من 11 عاما تقريبا، والحفل بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

يذكر أن وحيد ممدوح شارك في الاحتفال الذي أقامته اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عاما على انضمامه لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس، وبحضور سفير دولة الأردن في فرنسا مكرم القيسي، ووزير السياحة الأردني نايف الفايز، والسفير المصري بباريس علاء يوسف إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra»في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.