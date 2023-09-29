Saturday, 30 September 2023 08:28 GMT

مسرحية الجريمة والعقاب على مسرح نهاد صليحة 11 أكتوبر

9/29/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية الجريمة والعقاب علي مسرح نهاد صليحة وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، والمسرحية من بطولة عبد الله سعد، نغم صالح، كريم أدريانو ، أشعار: محمود البنا، موسيقى: أحمد نبيل ، ديكور: هشام عادل، اضاءة وليد وريش أزياء رحمة عمر، ماكياج روان علاء، إكسسوارات سهيلة الهواري، دراما حركية مناضل عنتر، ساعد في الاخراج: هيثم حسن وليلى احمد ومحمد عراقي و عمرو أشرف، الجريمة والعقاب من تأليف دوستويفيسكي، من إعداد: مارلين كامبل و كيرت كولومبوس، وإخراج عماد علواني.



مسرحية الجريمة والعقاب تعرض حياة راسكولينكوف الطالب بكلية الحقوق الذي يفصل من الجامعة لأنه لا يملك تكاليف الدراسة، بل يعاني من الفقر والجوع.. وقد
قتل المرابية العجوز
وسرقها
لكنه لم يحتفظ بالمال، لقد قتلها دون أن يعرف السبب ، ويظل راسكولنيكوف في معاناته وعذابه بجرمه .. ولا يجد سبيلا للخلاص من خطيئته و ضميره المعذب سوى الاعتراف .



وكان قد صرح مخرج العرض عماد علواني لليوم السابع أن العرض يقوم على ثلاث ممثلين يجسدون جميع شخصيات الرواية، و الفكرة الرئيسية في المسرحية هي الاغتراب في عالم صار تحكمه المادة و الفوارق الطبقية، هناك العديد من علامات الإستفهام التي تطرحها الرواية إلا أننا نركز
في هذه المسرحية على سؤال هل يمكن التضحية بحياة فرد واحد أو عشرة أو مئة في مقابل حياة الآلاف ، هل حقا
أن الطبيعة نفسها تصنف البشر لعاديين و استثنائيين أو خارقين .











MENAFN29092023000132011024ID1107168352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث