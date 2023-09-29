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عودة المدارس.. أفضل خيارات الأطعمة الصحية للانش بوكس طفلك

9/29/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) تحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة له أهمية كبيرة في تعزيز صحتهم وتغذيتهم السليمة، حيث يعتبر تناول وجبة الغداء الصحية خلال اليوم الدراسي أمرًا أساسيًا لتعزيز تركيزهم وطاقتهم وقدرتهم على التعلم.



و قالت الدكتورة حنان نبيه أخصائي التغذية والاقتصاد المنزلي لـ"اليوم السابع":يجب أن نحرص على أن تنطوي وجبة اللانش بوكس الصحية على تنوع من العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والألياف، والفيتامينات، والمعادن. هذا يساعد على تعزيز نموهم الجسدي وعقلهم وتعزيز مناعتهم.




وقدمت عدة اقتراحات لمحتويات صحية للانش بوكس:

الساندويش:
يفضل أن يكون السندوتشات مصنعة في المنزل لكي تكون بتكلفة أقل، فيفضل أن يكون لانشون أو سجق أو أي شيء من مصنعات اللحوم مثلا زي البسطرمة المصنعة في مطبخك، ساندويتش الجبن، ويفضل القريش بالقشطة أو بالخيار
وحبة البركة مناسبة في السعر ومغذية


بطاطس مسلوقة:

يمكن أن نحضر البطاطس المسلوقة بالسمن البلدي ونصنع منها ساندويتش بجانب قطع الزيتون أو الخيار.


البيض المسلوق:
يعتبر البيض من الأكلات الصحية المشبعة والتي يفضل وضعها في للانش بوكس المدرسة فهو مصدر مثالي للبروتين.

السناكس الصحي للأطفال:
الفيشار يعتبر بديل البطاطس المحمرة
والشيبسي، أو يمكنك صناعة الشيبسي في مطبخك بطريقة صحية من خلال تقطيع البطاطس شرائح رقيقة، وتتبيلها بالطعم المفضل وإدخالها الشواية.



الكيك:
اصنعي الكيك لأولادك بدقيق الشوفان، أفضل من الدقيق الأبيض.









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