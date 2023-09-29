عودة المدارس.. أفضل خيارات الأطعمة الصحية للانش بوكس طفلك

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- Youm7) تحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة له أهمية كبيرة في تعزيز صحتهم وتغذيتهم السليمة، حيث يعتبر تناول وجبة الغداء الصحية خلال اليوم الدراسي أمرًا أساسيًا لتعزيز تركيزهم وطاقتهم وقدرتهم على التعلم.
و قالت الدكتورة حنان نبيه أخصائي التغذية والاقتصاد المنزلي لـ"اليوم السابع":يجب أن نحرص على أن تنطوي وجبة اللانش بوكس الصحية على تنوع من العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والألياف، والفيتامينات، والمعادن. هذا يساعد على تعزيز نموهم الجسدي وعقلهم وتعزيز مناعتهم.
وقدمت عدة اقتراحات لمحتويات صحية للانش بوكس:
الساندويش:
يفضل أن يكون السندوتشات مصنعة في المنزل لكي تكون بتكلفة أقل، فيفضل أن يكون لانشون أو سجق أو أي شيء من مصنعات اللحوم مثلا زي البسطرمة المصنعة في مطبخك، ساندويتش الجبن، ويفضل القريش بالقشطة أو بالخيار
وحبة البركة مناسبة في السعر ومغذية
بطاطس مسلوقة:
يمكن أن نحضر البطاطس المسلوقة بالسمن البلدي ونصنع منها ساندويتش بجانب قطع الزيتون أو الخيار.
البيض المسلوق:
يعتبر البيض من الأكلات الصحية المشبعة والتي يفضل وضعها في للانش بوكس المدرسة فهو مصدر مثالي للبروتين.
السناكس الصحي للأطفال:
الفيشار يعتبر بديل البطاطس المحمرة
والشيبسي، أو يمكنك صناعة الشيبسي في مطبخك بطريقة صحية من خلال تقطيع البطاطس شرائح رقيقة، وتتبيلها بالطعم المفضل وإدخالها الشواية.
الكيك:
اصنعي الكيك لأولادك بدقيق الشوفان، أفضل من الدقيق الأبيض.
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