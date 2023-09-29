وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة.. من علاج حب الشباب للتقشير

MENAFN - Youm7) يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على العناية بالبشرة وعلاج أبرز مشاكلها، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة، من خلال اتباع عدة خطوات وخلط الزبادى مع مكونات أخرى طبيعية وفقاً لما ذكره موقع "siobeauty".





وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرةوصفةالزبادي والفراولة لمكافحة حب الشباب

تساعد هذه الوصفة على تفتيح وترطيب البشرة ومكافحة حب الشباب ، وذلك من خلال تحضير وعاء وهرس 2 ثمرة فراولة ناضجة بالشوكة، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وخلطه جيدًا، مع إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي مع التقليب ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام، ثم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ثم رش الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة.

طرق طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة





وصفة الزبادى والأفوكادو لترطيب البشرة

تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة وذلك من خلال تحضير 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي، وهرس ربع ثمرة أفوكادو بالشوكة ثم إضافتها إلى الوعاء مع خلط المكونات للحصول على عجينة ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه برفق مع الفرك بلطف بالأصابع وترطيب البشرة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة.

وصفات من الزبادي للعناية بالبشرة





وصفة الزبادي والشاي الأخضر لتقشير البشرة

تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة وتقشيرها من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال سكب ملعقة كبيرة من خل التفاح في وعاء ثم إضافة ملعقة كبيرة ونصف من دقيق الشوفان الجاف مع التقليب مع إضافة 2 ملعقة كبيرة زبادي مع التقليب والإنتظار لمدة دقيقتين، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل والتقليب ثم صب 3 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر المخمر مع التقليب لعمل عجينة ثم غسل الوجه والرقبة بمنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وتفتيح المسام ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة والإنتظار لمدة 15 دقيقة ثم إزالة القناع

بالماء الفاتر وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة، ثم رش الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام ثم تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة.

وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة



















