وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة.. من علاج حب الشباب للتقشير

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- Youm7) يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على العناية بالبشرة وعلاج أبرز مشاكلها، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة، من خلال اتباع عدة خطوات وخلط الزبادى مع مكونات أخرى طبيعية وفقاً لما ذكره موقع "siobeauty".
وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة
وصفة
الزبادي والفراولة لمكافحة حب الشباب
تساعد هذه الوصفة على تفتيح وترطيب البشرة ومكافحة حب الشباب ، وذلك من خلال تحضير وعاء وهرس 2 ثمرة فراولة ناضجة بالشوكة، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وخلطه جيدًا، مع إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي مع التقليب ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام، ثم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ثم رش الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة.
طرق طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة
وصفة الزبادى والأفوكادو لترطيب البشرة
تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة وذلك من خلال تحضير 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي، وهرس ربع ثمرة أفوكادو بالشوكة ثم إضافتها إلى الوعاء مع خلط المكونات للحصول على عجينة ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه برفق مع الفرك بلطف بالأصابع وترطيب البشرة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة.
وصفات من الزبادي للعناية بالبشرة
وصفة الزبادي والشاي الأخضر لتقشير البشرة
تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة وتقشيرها من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال سكب ملعقة كبيرة من خل التفاح في وعاء ثم إضافة ملعقة كبيرة ونصف من دقيق الشوفان الجاف مع التقليب مع إضافة 2 ملعقة كبيرة زبادي مع التقليب والإنتظار لمدة دقيقتين، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل والتقليب ثم صب 3 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر المخمر مع التقليب لعمل عجينة ثم غسل الوجه والرقبة بمنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وتفتيح المسام ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة والإنتظار لمدة 15 دقيقة ثم إزالة القناع
بالماء الفاتر وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة، ثم رش الوجه بالماء البارد لإغلاق المسام ثم تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة.
وصفات طبيعية من الزبادي للعناية بالبشرة
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