كيف تشجع أطفالك على عادات الأكل الصحي؟ 8 خطوات مهمة

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- Youm7) يعتبر تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي تحديًا للعديد من الآباء والأمهات، فالأطفال غالبًا ما يكونون انتقائيين فيما يتعلق بالطعام ويفضلون الحلويات والوجبات السريعة على الخضراوات والفواكه، ومع ذلك، يمكن اتباع بعض النصائح لتشجيع سلوكيات الأكل الصحي لدى الأطفال وتعزيز تنوع وتوازن غذائهم. في هذا التقرير من موقع "parenting" نستعرض بعض النصائح الفعالة:
قدوة صحية:
يلعب الآباء والأمهات دورًا حاسمًا في تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي . يجب عليكم أن تكونوا قدوة صحية عن طريق تناول الأطعمة الغذائية المتوازنة والمتنوعة أمام الأطفال. قد يكون من المفيد تناول الوجبات العائلية معًا ومشاركة تجارب الطهي الممتعة.
توفير التشجيع الإيجابي:
استخدموا التشجيع الإيجابي لتحفيز الأطفال على تناول الأطعمة الصحية. قوموا بتمجيد الخيارات الصحية التي يختارونها وأظهروا اهتمامكم وامتنانكم لهم عندما يختارون الخضراوات أو الفواكه بدلاً من الحلويات.
المشاركة في عملية التحضير:
دعوا الأطفال يشاركون في عملية تحضير الطعام. دعوهم يختارون الفواكه والخضراوات من السوق أو حديقة الخضراوات ويساعدونكم في غسلها وتقطيعها. قد تجدون أنهم سيكونون أكثر استعدادًا لتجربة الأطعمة التي ساعدوا في تحضيرها.
الإبداع في العرض:
قدموا الطعام بشكل جذاب وممتع. استخدموا الألوان المشرقة والأشكال المرحة لإغراء الأطفال بتجربة الطعام الصحي. يمكنكم صنع وجبات ممتعة مثل سلطة الفواكه بشكل وجوه مبتسمة أو تنسيق الخضراوات بشكل أشكال مثيرة للاهتمام.
التعريف بالأطعمة الجديدة:
قد يكون من المفيد تقديم الأطعمة الجديدة بشكل تدريجي. قد يحتاج الأطفال إلى التعود على الأطعمة الجديدة وتحتاج إلى تكرار التعرض لها عدة مرات قبل أن يتقبلوها. قد تجربون تقديم الأطعمة الجديدة مع الأطعمة المفضلة لديهم لزيادة احتمالية قبولها.
الحصول على مساعدة من الأطفال:
شجعوا الأطفال على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام. اسمحوا لهم باختيار الأطعمة التي يرغبون في تناولها من بين خيارات صحية محددة. يمكن أن يشمل ذلك اختيار الخضروات أو الفواكه المفضلة لديهم لوجبة معينة.
تقديم وجبات منتظمة:
حاولوا تقديم وجبات منتظمة ومواعيد ثابتة للطعام. قد يتعاود الأطفال على نمط غذائي محدد إذا كانوا يأكلون في نفس الوقت يوميًا. كما يجب تجنب ترك الأطفال يجوعون لفترات طويلة، حيث أنهم قد يصبحون أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية.
التحلي بالصبر:
قد يستغرق وقتًا للأطفال لتقبل الأطعمة الجديدة وتشجيعهم على تناول الأطعمة الصحية. لا تفقدوا الأمل واستمروا في تقديم الخيارات الصحية بانتظام. قد تحتاجون إلى تقديم الأطعمة المختلفة بأشكال وطرق مختلفة لإيجاد ما يناسب أطفالكم.
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