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كيف تشجع أطفالك على عادات الأكل الصحي؟ 8 خطوات مهمة

9/29/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي تحديًا للعديد من الآباء والأمهات، فالأطفال غالبًا ما يكونون انتقائيين فيما يتعلق بالطعام ويفضلون الحلويات والوجبات السريعة على الخضراوات والفواكه، ومع ذلك، يمكن اتباع بعض النصائح لتشجيع سلوكيات الأكل الصحي لدى الأطفال وتعزيز تنوع وتوازن غذائهم. في هذا التقرير من موقع "parenting" نستعرض بعض النصائح الفعالة:



قدوة صحية:

يلعب الآباء والأمهات دورًا حاسمًا في تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي . يجب عليكم أن تكونوا قدوة صحية عن طريق تناول الأطعمة الغذائية المتوازنة والمتنوعة أمام الأطفال. قد يكون من المفيد تناول الوجبات العائلية معًا ومشاركة تجارب الطهي الممتعة.



توفير التشجيع الإيجابي:
استخدموا التشجيع الإيجابي لتحفيز الأطفال على تناول الأطعمة الصحية. قوموا بتمجيد الخيارات الصحية التي يختارونها وأظهروا اهتمامكم وامتنانكم لهم عندما يختارون الخضراوات أو الفواكه بدلاً من الحلويات.



المشاركة في عملية التحضير:
دعوا الأطفال يشاركون في عملية تحضير الطعام. دعوهم يختارون الفواكه والخضراوات من السوق أو حديقة الخضراوات ويساعدونكم في غسلها وتقطيعها. قد تجدون أنهم سيكونون أكثر استعدادًا لتجربة الأطعمة التي ساعدوا في تحضيرها.



الإبداع في العرض:

قدموا الطعام بشكل جذاب وممتع. استخدموا الألوان المشرقة والأشكال المرحة لإغراء الأطفال بتجربة الطعام الصحي. يمكنكم صنع وجبات ممتعة مثل سلطة الفواكه بشكل وجوه مبتسمة أو تنسيق الخضراوات بشكل أشكال مثيرة للاهتمام.



التعريف بالأطعمة الجديدة:

قد يكون من المفيد تقديم الأطعمة الجديدة بشكل تدريجي. قد يحتاج الأطفال إلى التعود على الأطعمة الجديدة وتحتاج إلى تكرار التعرض لها عدة مرات قبل أن يتقبلوها. قد تجربون تقديم الأطعمة الجديدة مع الأطعمة المفضلة لديهم لزيادة احتمالية قبولها.



الحصول على مساعدة من الأطفال:
شجعوا الأطفال على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام. اسمحوا لهم باختيار الأطعمة التي يرغبون في تناولها من بين خيارات صحية محددة. يمكن أن يشمل ذلك اختيار الخضروات أو الفواكه المفضلة لديهم لوجبة معينة.



تقديم وجبات منتظمة:

حاولوا تقديم وجبات منتظمة ومواعيد ثابتة للطعام. قد يتعاود الأطفال على نمط غذائي محدد إذا كانوا يأكلون في نفس الوقت يوميًا. كما يجب تجنب ترك الأطفال يجوعون لفترات طويلة، حيث أنهم قد يصبحون أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية.



التحلي بالصبر:

قد يستغرق وقتًا للأطفال لتقبل الأطعمة الجديدة وتشجيعهم على تناول الأطعمة الصحية. لا تفقدوا الأمل واستمروا في تقديم الخيارات الصحية بانتظام. قد تحتاجون إلى تقديم الأطعمة المختلفة بأشكال وطرق مختلفة لإيجاد ما يناسب أطفالكم.











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