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زهراء المعادى ردًا على المحاسبات: جارى تحصيل 67 مليون جنيه متأخرات

9/29/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بذل إدارة الشئون القانونية والعقارية قصارى جهدها لتنشيط أعمال تحصيل المتأخرات من العملاء، واتخاذ الإجراء القانوني ضد الشيكات المرتدة، وذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المتأخرات طرف العملاء (أراضي، وحدات سكنية وإدارية ومجمع الحرفيين) في 30 يونيو عام 2023 نحو 67.118 مليون جنيه منها نحو 54.266 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 80.8%، مكون عنها اضمحلال بنحو 25 مليون جنيه، بالإضافة لمتأخرات عملاء مشروع الشيخ زايد بنحو 34.242 مليون جنيه.



وقالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إنها تدرس البدائل التمويلية لتوفير السيولة لسداد 32.3 مليون جنيه مستحقات أقساط وفوائدها لأرض هليوبوليس الجديدة في أقرب فرصة، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ضرورة توفير الموارد لتوفير السيولة لسداد فائدة القسط العاشر حق 30 ديسمبر عام 2022، البالغة نحو 5.232 مليون جنيه للأرض رقم 94 هليوبوليس الجديدة، والقسط الحادي عشر وفائدته بنحو 27.049 مليون جنيه حتى 30 مارس مما يعرض الشركة لتحمل غرامات.



أضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أنه جاري دراسة البدائل الاستثمارية نحو الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي غير المستغلة بالشركة والبالغ مساحتها 1.72 مليون متر مربع بمنطقتي زهراء المعادي وهليوبوليس الجديدة، وذلك بما يعود بالنفع على الشركة.



وكشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسجيل العقد الموثق لأرض الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 76.25 فدان بإجمالي مبلغ 599.2 مليون جنيه، والمشتراه من الهيئة على الرغم من انتهاء سداد كافة الأقساط في مارس عام 2018.



أكدت شركة زهراء المعادي للاستثمار، عزمها سداد مستحقات الأرصدة الدائنة نحو 2.931 مليون جنيه (قيمة دمغات عادية وهندسية، المساهمة التكافلية)، فضلًا عن 65 مليون جنيه ضريبة الدخل عن عام 2022 رغم انتهاء المهلة الممنوحة لهم من مصلحة الضرائب في 29 يونيو عام 2023 لم يتم توريدهم للجهات المستحقة.







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