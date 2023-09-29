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ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال سبتمبر.. إي إف جي هيرميس في الصدارة

9/29/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، بقيمة تداول بلغت 25.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 20.3%.



وحلت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 7.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%.



وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 4.2 مليار جنيه بنسبة 3.9%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.6 مليار جنيه بنسبة 3.3%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، 2.95 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.







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