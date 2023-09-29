صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال سبتمبر على رأسها التجارة بنسبة 29.4%

(MENAFN
- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر سبتمبر، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 29.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 22.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6.3%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 4.8%، 4.7%، على التوالي، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، 3.5%، على الترتيب.
كما صعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، وزاد قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، فيما تراجعت 5 قطاعات وهم: الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 7.8%، 4%، 1.4%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 96.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 827.3 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.9 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.084 مليار تريليون إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.
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