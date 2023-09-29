Saturday, 30 September 2023 08:27 GMT

صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال سبتمبر على رأسها التجارة بنسبة 29.4%

9/29/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر سبتمبر، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 29.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 22.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6.3%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 4.8%، 4.7%، على التوالي، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، 3.5%، على الترتيب.



كما صعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، وزاد قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، فيما تراجعت 5 قطاعات وهم: الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 7.8%، 4%، 1.4%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 96.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 827.3 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.9 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.



كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.084 مليار تريليون إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.







MENAFN29092023000132011024ID1107168342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث