Saturday, 30 September 2023 08:27 GMT

تعرف على أبرز الأعمال الفنية لمايكل أنجلو.. أشهرها تمثال بيتا

9/29/2023 11:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت موهبة مايكل أنجلو بشكل واضح في سن مبكر، إذ كان تحت قيادة لورنزو دي ميديتشي، حاكم جمهورية فلورنسا وراعي الفنون العظيم لمدة عامين ابتداءً من عام 1490، وبالفعل عاش في قصر ميديشي، حيث كان طالبًا للنحات بيرتولدو دى جيوفاني ودرس مجموعة ميديشي الفنية، والتي تضمنت التماثيل الرومانية القديمة.

مع طرد عائلة ميديتشي من فلورنسا عام 1494، سافر مايكل أنجلو إلى بولونيا وروما، حيث تم تكليفه بالقيام بالعديد من الأعمال، كان أهم أعماله المبكرة هو تمثال بيتا (1498)، وهو منحوتة تستند إلى نوع تقليدي من الصور التعبدية التي أظهرت جسد المسيح في حضن مريم العذراء، أظهر مهارة فنية بارعة، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.


تمثال بيتا

كما تم تكليف الفنان بنحت تمثال ضخم للشخصية التوراتية ديفيد لكاتدرائية فلورنسا، يوضح التمثال الذى يبلغ ارتفاعه 17 قدمًا، والذي تم إنتاجه على الطراز الكلاسيكى، ومعرفة الفنان الشاملة بالتشريح البشرى والشكل، وعند الانتهاء من ديفيد فى عام 1504، ترسخت سمعة مايكل أنجلو الفنية.


سقف كنيسة سيستينا


بالرغم من اعتبار رسم اللوحات من الاهتمامات الثانوية عند مايكل انجلو، إلا أنه تمكن من رسم لوحات جدارية عملاقة أثرت بصورة كبيرة على منحى الفن التشكيلي الأوروبي مثل تصوير قصة سفر التكوين في العهد القديم على سقف كنيسة سيستاين، ولوحة يوم القيامة على منبر كنيسة سيستايت في روما.


MENAFN29092023000132011024ID1107168341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث