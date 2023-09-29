إصدار كتاب تذكارى عن الفنان سعيد العدوى أحد رموز فن الجرافيك

(MENAFN
- Youm7) أعلن الدكتور أشرف رضا، رئيس مؤسسة آراك للفنون، عن استمرار مشروع توثيق الفن المصرى المعاصر، وسيَّر الفنانين الرواد والمعاصرين، ولذلك تعد مؤسسة "أراك" للفنون والثقافة، لإصدار كتاب تذكارى ضخم عن الفنان السكندرى الراحل "سعيد العدوى" أحد رموز فن الجرافيك، والحفر، والرسم فى مصر .
وأوضح أشرف رضا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الكتاب يضم عشرات الأعمال من التصوير والرسم والحفر والإسكتشات النادرة، ويكتب فيه نقاد الفن التشكيلى، ومحبى فنون "العدوى".
وأضاف أشرف رضا، أن فى يوم 16 أكتوبر المقبل، وبمناسبة مرور 50 سنة على وفاته، سيتم تنظيم لقاء "ماقبل الإصدار" ندوة فنية ثقافية عن "العدوى"، نستعرض فيها أعماله ومشوار حياته الفنية، مع دراسات نقدية خاصة عن أعمال الفنان بقصر "سميحة كامل" مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.
الفنان"سعيد العدوى" 1938- 1973" خريج الدفعة الأولى 1962، من كلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، وحصل على ماجستير فن الحفر سنة 1972، أسس مع زميليه الفنانين "مصطفى عبدالمعطى" و "محمود عبدالله" جماعة التجريبيين سنة 1958، اللى أقامت أول معارضها سنة 1965، أما معارضه الخاصة فقد أقامها قبل وفاته بعدة أشهر فى فبراير1973 بالمركز الثقافى التشيكى، وبالمركز الثقافى السوفيتي فى أبريل 1973.
وبعد وفاته، تم تنظيم العديد من المعارض لأعماله فى القاهرة والأسكندرية وروما وباريس، كما شارك فى عدة دورات لبينالى الأسكندرية، بمتحف الفنون الجميلة.
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