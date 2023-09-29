إصدار كتاب تذكارى عن الفنان سعيد العدوى أحد رموز فن الجرافيك

MENAFN - Youm7) أعلن الدكتور أشرف رضا، رئيس مؤسسة آراك للفنون، عن استمرار مشروع توثيق الفن المصرى المعاصر، وسيَّر الفنانين الرواد والمعاصرين، ولذلك تعد مؤسسة "أراك" للفنون والثقافة، لإصدار كتاب تذكارى ضخم عن الفنان السكندرى الراحل "سعيد العدوى" أحد رموز فن الجرافيك، والحفر، والرسم فى مصر .

وأوضح أشرف رضا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الكتاب يضم عشرات الأعمال من التصوير والرسم والحفر والإسكتشات النادرة، ويكتب فيه نقاد الفن التشكيلى، ومحبى فنون "العدوى".

وأضاف أشرف رضا، أن فى يوم 16 أكتوبر المقبل، وبمناسبة مرور 50 سنة على وفاته، سيتم تنظيم لقاء "ماقبل الإصدار" ندوة فنية ثقافية عن "العدوى"، نستعرض فيها أعماله ومشوار حياته الفنية، مع دراسات نقدية خاصة عن أعمال الفنان بقصر "سميحة كامل" مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

الفنان"سعيد العدوى" 1938- 1973" خريج الدفعة الأولى 1962، من كلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، وحصل على ماجستير فن الحفر سنة 1972، أسس مع زميليه الفنانين "مصطفى عبدالمعطى" و "محمود عبدالله" جماعة التجريبيين سنة 1958، اللى أقامت أول معارضها سنة 1965، أما معارضه الخاصة فقد أقامها قبل وفاته بعدة أشهر فى فبراير1973 بالمركز الثقافى التشيكى، وبالمركز الثقافى السوفيتي فى أبريل 1973.

وبعد وفاته، تم تنظيم العديد من المعارض لأعماله فى القاهرة والأسكندرية وروما وباريس، كما شارك فى عدة دورات لبينالى الأسكندرية، بمتحف الفنون الجميلة.

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