سعدالله ونوس فى السامر.. تعرف على مغامرة رأس المملوك جابر قبل تقديمه

MENAFN - Youm7) يفتتح المخرج مراد منير مسرحيته الجديدة "المغامرة" علي مسرح السامر بحضور الجمهور، في أول عروضه الخميس المقبل، وهو مأخوذ عن نص "مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس وديكور إبراهيم المطيري، وملابس ناجح ابو المجد، وموسيقى محمد عزت، واستعراض محمد بيلا، وماكياج رانيا صابر، واشعار أحمد الشريف، ومشرف عرض أحمد شعراوي ، ومدير إنتاج أحمد عزيز، ومساعدين الإخراج : رنا طارق، أحمد حسين، أمل صابر، نيرة خليل، والمخرج المنفذ محمد صفوت.

تدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال يلعبونها ثلاث بنات مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل وهم الذين يقدمون العرض، والعرض بطولة مجموعة من شباب المسرحيين.

نص مسرحي لسعد الله ونوس، أنها ثنائية النص المكتوب و المشهد المجسد، فهذا الصنف من الأدب فيه من الميزات و الخصائص التي تفصله عن بقية الأجناس الكثير، سواء فنيا أو مضمونيا، وهذا ما سيظهر من خلال عناصر التلخيص و مراحله، تدور أحداث مسرحية رأس المملوك جابر حول قصة بطل انتهازي قدم حياته هدية لعدوه، وهي في الآن ذاته قصة حكواتي داخل مقهى يحيط به جمهور.

تدور أحداث النص عن الحكايات التي يرويها "الحكواتي" لزبائن المقهى في بغداد القديمة، حول الخلاف المتصاعد بين الخليفة ووزيره ومحاولة الوزير الاستعانة بالفرنجة لمعاونته على هزيمة الخليفة وكيف نسى الطرفان في ظل هذا الصراع المحموم نحو السلطة والحكم مصالح الشعب المقهور وحقوقه، ثم تبرز خطة جهنمية للمملوك الانتهازي جابر كي يحمل رسالة الوزير الخطيرة إلى ملك الروم لكي ينال رضا الوزير عند فوزه في الصراع وتتوالى الأحداث وتنتظر المملوك مفاجأة خطيرة في النهاية.