سعدالله ونوس فى السامر.. تعرف على مغامرة رأس المملوك جابر قبل تقديمه

(MENAFN
- Youm7) يفتتح المخرج مراد منير مسرحيته الجديدة "المغامرة" علي مسرح السامر بحضور الجمهور، في أول عروضه الخميس المقبل، وهو مأخوذ عن نص "مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس وديكور إبراهيم المطيري، وملابس ناجح ابو المجد، وموسيقى محمد عزت، واستعراض محمد بيلا، وماكياج رانيا صابر، واشعار أحمد الشريف، ومشرف عرض أحمد شعراوي ، ومدير إنتاج أحمد عزيز، ومساعدين الإخراج : رنا طارق، أحمد حسين، أمل صابر، نيرة خليل، والمخرج المنفذ محمد صفوت.
تدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال يلعبونها ثلاث بنات مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل وهم الذين يقدمون العرض، والعرض بطولة مجموعة من شباب المسرحيين.
نص مسرحي لسعد الله ونوس، أنها ثنائية النص المكتوب و المشهد المجسد، فهذا الصنف من الأدب فيه من الميزات و الخصائص التي تفصله عن بقية الأجناس الكثير، سواء فنيا أو مضمونيا، وهذا ما سيظهر من خلال عناصر التلخيص و مراحله، تدور أحداث مسرحية رأس المملوك جابر حول قصة بطل انتهازي قدم حياته هدية لعدوه، وهي في الآن ذاته قصة حكواتي داخل مقهى يحيط به جمهور.
تدور أحداث النص عن الحكايات التي يرويها "الحكواتي" لزبائن المقهى في بغداد القديمة، حول الخلاف المتصاعد بين الخليفة ووزيره ومحاولة الوزير الاستعانة بالفرنجة لمعاونته على هزيمة الخليفة وكيف نسى الطرفان في ظل هذا الصراع المحموم نحو السلطة والحكم مصالح الشعب المقهور وحقوقه، ثم تبرز خطة جهنمية للمملوك الانتهازي جابر كي يحمل رسالة الوزير الخطيرة إلى ملك الروم لكي ينال رضا الوزير عند فوزه في الصراع وتتوالى الأحداث وتنتظر المملوك مفاجأة خطيرة في النهاية.
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