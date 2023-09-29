كيف فقدت سويسرا 10% من أنهارها الجليدية خلال عامين؟.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) فقدت سويسرا 10% من أنهارها الجليدية في العامين الماضيين، حيث أدى فصل الصيف الحار ونقص الثلوج إلى تسريع فقدان الجليد بشكل كبير، وأبلغت لجنة تابعة للأكاديمية السويسرية للعلوم عن تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في الدولة الواقعة في جبال الألب، فإن سويسرا هي موطن لأكبر الأنهار الجليدية في أي بلد في أوروبا.

وقالت لجنة مراقبة الغلاف الجليدي التابعة للأكاديمية، إنها فقدت 4% من إجمالي من حجم الأنهار الجليدية في عام 2023، وهو ثاني أكبر انخفاض في عام واحد، علاوة على انخفاض بنسبة 6% في عام 2022، وهو أكبر ذوبان الجليد منذ بدء القياسات.

ويبحث الخبراء في مركز جلاموس لمراقبة الأنهار الجليدية عن ذوبان شديد محتمل هذا العام وسط علامات إنذار مبكر حول ما يقدر بنحو 1400 نهر جليدي في البلاد، وهو عدد يتضاءل الآن.

وقالت الأكاديمية: "إن التسارع مثير للغاية، حيث تم فقدان قدر كبير من الجليد في عامين فقط كما كان الحال بين عامي 1960 و1990"، مضيفة "لقد أدى العامان المتتاليان الشديدان إلى انهيار الألسنة الجليدية واختفاء العديد من الأنهار الجليدية الأصغر."

وقال ماتياس هاس، رئيس شركة GLAMOS، التي شاركت في البحث، في مقابلة أجريت معه، إن سويسرا فقدت بالفعل ما يصل إلى 1000 من الأنهار الجليدية الصغيرة، مضيفا "الآن بدأنا نفقد أنهارًا جليدية أكبر وأكثر أهمية".

وأوضح هاس، "الأنهار الجليدية هي سفراء تغير المناخ"، قائلا: "إنهم يوضحون تمامًا ما يحدث هناك لأنهم يستجيبون بطريقة حساسة للغاية لارتفاع درجات الحرارة".

وتابع هاس، "تؤكد الدراسة مرة أخرى أن هناك حاجة ملحة كبيرة للتحرك الآن إذا كنت ترغب في استقرار المناخ، وإذا كنت تريد إنقاذ بعض الأنهار الجليدية على الأقل."

وقال الفريق إن "الخسارة الهائلة للجليد" ترجع إلى الفصل الذي تكون فيه كميات الثلوج منخفضة للغاية، والتي تتساقط فوق الأنهار الجليدية وتحميها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وتأثرت سويسرا بأكملها، حيث تقطع جبال الألب مساحات شاسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، وذابت الأنهار الجليدية في المناطق الجنوبية والشرقية بنفس سرعة ذوبان الجليد القياسي المسجل في عام 2022.