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جوجل تتيح ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعى للمراهقين .. تفاصيل

9/29/2023 11:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) فتحت جوجل تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمراهقين، بالإضافة إلى ذلك تضيف تجربة البحث التوليدية (SGE) الخاصة بالشركة صفحات سياقية جديدة لتسليط الضوء على الاستجابات التي تم إنشاؤها وروابط الويب الفردية داخل الإجابات، و ذلك بحسب موقع Engadget الأمريكى.



وقالت جوجل إنها تلقت "تعليقات إيجابية بشكل خاص" من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا والذين اختبروا SGE، مما أثر على قرارها، وقد أصبح SGE متاحا كجزء من مختبرات بحث جوجل منذ أواخر مايو.



وتقول جوجل إنها أضافت ضمانات لمنع المحتوى غير المناسب أو الضار بناءً على أبحاثها مع خبراء في تنمية المراهقين، وكتبت الشركة "على سبيل المثال، وضعنا حواجز حماية أقوى للمخرجات المتعلقة بالمواد غير القانونية أو المرتبطة بالعمر أو التنمر، من بين قضايا أخرى"، وتقول Google إنها ستواصل جمع التعليقات والعمل مع المتخصصين لتحسين
SGE للمراهقين.



وبدءا من اليوم، تضيف الشركة أيضًا أداة "حول هذه النتيجة" إلى استجابات SGE، مما يساعد المستخدمين على فهم كيفية استقرار الذكاء الاصطناعي على إجاباته، وقريبًا ستنتج أيضًا ردود "حول هذه النتيجة" لعناوين URL الفردية ضمن الإجابات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي "حتى يتمكن الأشخاص من فهم المزيد عن صفحات الويب التي تدعم المعلومات في النظرات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".



ولمساعدة القادمين الجدد على فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، نشرت جوجل دليلاً لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو بمثابة دليل ترحيبي لشركة SGE ومشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Bard ، ويتضمن النصائح والأسئلة الشائعة والمناقشات حول إمكانياته وقيوده.



أخيرًا، تقول جوجل إنها تجري "تحسينات مستهدفة" على النتائج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تكون خاطئة أو مسيئة، ويتم طرح تحديث لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف "الهلوسة" أو المحتوى غير المناسب بشكل أفضل، وتعمل الشركة أيضًا على استخدام نماذج لغوية كبيرة "لنقد" مسودتها الأولى للردود وإعادة كتابتها مع وضع الجودة والسلامة في الاعتبار.



وكتبت الشركة: "يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد الشباب على طرح الأسئلة التي لا يمكن لمحرك البحث عادةً الإجابة عليها، وطرح أسئلة متابعة لمساعدتهم على التعمق أكثر". "بينما نقدم هذه التكنولوجيا الجديدة للمراهقين، نريد تحقيق التوازن الصحيح في خلق الفرص لهم للاستفادة من كل ما تقدمه، مع إعطاء الأولوية للسلامة وتلبية احتياجاتهم التنموية.







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